Данилова Ольга Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колисник Никита
Мать: Колисник Варвара
Рождение ребёнка
27.04.1944
Сын: Данилов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Итальянский Офицер Немецкой Армии Густаво
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатченко Мария Андреевна
Отец ребёнка: Игнатченко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатченко володя
Отец ребёнка: Игнатченко Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатченко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова ВАлентина Павловна
Отец ребёнка: Данилов Павел Маркиянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно