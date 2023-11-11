Данилова Ольга Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Ольга Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колисник Никита

Мать: Колисник Варвара

Рождение ребёнка
27.04.1944

Сын: Данилов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Итальянский Офицер Немецкой Армии Густаво

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатченко Мария Андреевна

Отец ребёнка: Игнатченко Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатченко володя

Отец ребёнка: Игнатченко Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатченко Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова ВАлентина Павловна

Отец ребёнка: Данилов Павел Маркиянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Павел Маркиянович

Смерть
Неизвестно
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