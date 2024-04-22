Садчиков Василий Поликарпов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Бракосочетание
Около 1896
Первый брак
Бракосочетание
18.08.1897
Второй брак. Свидетели: по жениху Илецкие мещане: Семен Семенов Крюкин и Александр Семенов, по невесте Илецкие мещане: Сергей Венедиктов Самсонов и Егор Назаров Зазыкин
Смерть
Неизвестно