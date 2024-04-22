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Садчиков Василий Поликарпов

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Садчиков Поликарп Никитин

Мать: Садчикова Матрена Акимова

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Бракосочетание
Около 1896

Жена: Садчикова Анастасия Софонова

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Первый брак
Бракосочетание
18.08.1897

Жена: Садчикова Анастасия Федорова

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Второй брак. Свидетели: по жениху Илецкие мещане: Семен Семенов Крюкин и Александр Семенов, по невесте Илецкие мещане: Сергей Венедиктов Самсонов и Егор Назаров Зазыкин
Смерть
Неизвестно
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