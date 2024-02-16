Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Пётр Федорович

Отец ребёнка: Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Филипп Федорович

Отец ребёнка: Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
01.08.1788

Сын: Степан Федорович

Отец ребёнка: Фёдор Петрович

Дмитровское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Михайла Федорович

Отец ребёнка: Фёдор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Петрович

Смерть
Неизвестно
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