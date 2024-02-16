Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1782
Сын: Пётр Федорович
Отец ребёнка: Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Филипп Федорович
Отец ребёнка: Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
01.08.1788
Сын: Степан Федорович
Отец ребёнка: Фёдор Петрович
Дмитровское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
1791
Сын: Михайла Федорович
Отец ребёнка: Фёдор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Петрович
Смерть
Неизвестно