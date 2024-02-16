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Филипп Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

15.05.1833

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Фёдор Петрович

Мать: Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
26.03.1812

Сын: Иван Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Дмитровское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Фаддей Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Пелагея Филипповна

Мать ребёнка: Екатерина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Гавриловна

Смерть
15.05.1833
от чахотки
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