Филипп Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти15.05.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Фёдор Петрович
Мать: Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
26.03.1812
Сын: Иван Филиппович
Дмитровское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
1813
Сын: Фаддей Филиппович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Пелагея Филипповна
Мать ребёнка: Екатерина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Гавриловна
Смерть
15.05.1833
от чахотки