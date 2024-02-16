Михайла Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайла Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

1755 г.р.

Мать

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Фёдор Петрович

Мать: Наталья Григорьевна

Смерть
1856
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