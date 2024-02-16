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Михайла Федорович
Михайла Федорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1791
Дата смерти
1856
Пол
Мужской
Отец
Фёдор Петрович
1755 г.р.
Мать
Наталья Григорьевна
1757 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец:
Фёдор Петрович
Мать:
Наталья Григорьевна
Смерть
1856
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