Бек (Давидович) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.01.1925
Дата смерти17.02.2004
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1925
Место рождения: пос. Алексеевский, Молчановского района, Томской губернии и уезда Сведения об отце: Довидович Василий, 37 лет Сведения о матери: Довидович Евдокия, 28 лет Постоянное место жительства: ... Показать все
Работа или профессия
С 01.01.1940 по 18.08.1960
Общий стаж работы по найму в колхозе им. Страна советов 20 лет Должность: рабочая
Награда
10.02.1947
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» колхозникам колхоза им. Фрунзе Молчановского района. Награждена Щедрова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
03.12.1949
Дочь: Свиридова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Бек Иван Иосифович
Рождение ребёнка
03.07.1951
Дочь: Гусева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Бек Иван Иосифович
Бракосочетание
18.11.1952
Муж: Бек Иван Иосифович
Молчаново, Молчановский муниципальный район, Томская область
Он - Бек Иван Иосифович; национальность - русский Она - Давидович Евдокия Васильевна; национальность - русская Возраст: он - 24, она - 27 Семейное положение: он и она - в браке не состоит Имеет ли он ... Показать все
Рождение ребёнка
09.05.1953
Дочь: Кораблева Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Бек Иван Иосифович
Родилась 14 мая, но в документах записано, что 9-го. Из записи акта: Сколько всего родилось детей: один Живорожденный или мертворожденный: живорожденный Сколько всего детей: трое Из них осталось в жи... Показать все
Рождение ребёнка
11.02.1955
Дочь: Дедкова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Бек Иван Иосифович
Рождение ребёнка
15.10.1958
Сын: Бек Иван Иванович
Отец ребёнка: Бек Иван Иосифович
Рождение ребёнка
01.05.1960
Отец ребёнка: Бек Иван Иосифович
Работа или профессия
С 18.08.1960 по 20.08.1961
Молчановский совхоз Должность: рабочая
Работа или профессия
С 01.09.1961 по 30.11.1961
Алексеевская школа Должность: техничка
Рождение ребёнка
10.02.1962
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Бек Иван Иосифович
Награда
08.03.1965
От имени Президиума Верховного Совета СССР Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19.12.1964 г. награждена орденом «Материнская слава» 3 степени № ордена 1284561
Работа или профессия
С 08.12.1966 по 29.06.1967
Алексеевская школа Должность: уборщица
Работа или профессия
С 02.07.1971 по 15.10.1971
Совхоз «Молчановский» Должность: рабочая
Работа или профессия
С 07.07.1972 по 02.10.1972
Молчановский совхоз Должность: рабочая
Работа или профессия
С 01.11.1972 по 29.05.1982
Алексеевский медпункт Должность: техничка
Смерть
17.02.2004
Барабинка, Томский муниципальный район, Томская область