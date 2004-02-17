Бек (Давидович) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бек (Давидович) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

25.01.1925

Дата смерти

17.02.2004

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1925

Отец: Давидович Василь Сидорович

Мать: Давидович-Щедрова-Пусева Евдокия Матвеевна

Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Место рождения: пос. Алексеевский, Молчановского района, Томской губернии и уезда Сведения об отце: Довидович Василий, 37 лет Сведения о матери: Довидович Евдокия, 28 лет Постоянное место жительства: ... Показать все
Работа или профессия
С 01.01.1940 по 18.08.1960
Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Общий стаж работы по найму в колхозе им. Страна советов 20 лет Должность: рабочая
Награда
10.02.1947
Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» колхозникам колхоза им. Фрунзе Молчановского района. Награждена Щедрова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
03.12.1949

Дочь: Свиридова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Бек Иван Иосифович

Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
03.07.1951

Дочь: Гусева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Бек Иван Иосифович

Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
18.11.1952

Муж: Бек Иван Иосифович

Молчаново, Молчановский муниципальный район, Томская область
Он - Бек Иван Иосифович; национальность - русский Она - Давидович Евдокия Васильевна; национальность - русская Возраст: он - 24, она - 27 Семейное положение: он и она - в браке не состоит Имеет ли он ... Показать все
Рождение ребёнка
09.05.1953

Дочь: Кораблева Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Бек Иван Иосифович

Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Родилась 14 мая, но в документах записано, что 9-го. Из записи акта: Сколько всего родилось детей: один Живорожденный или мертворожденный: живорожденный Сколько всего детей: трое Из них осталось в жи... Показать все
Рождение ребёнка
11.02.1955

Дочь: Дедкова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Бек Иван Иосифович

Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.10.1958

Сын: Бек Иван Иванович

Отец ребёнка: Бек Иван Иосифович

Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.05.1960

Сын: Бек Владимир Иванович

Отец ребёнка: Бек Иван Иосифович

Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Работа или профессия
С 18.08.1960 по 20.08.1961
Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Молчановский совхоз Должность: рабочая
Работа или профессия
С 01.09.1961 по 30.11.1961
Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Алексеевская школа Должность: техничка
Рождение ребёнка
10.02.1962

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Бек Иван Иосифович

Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Награда
08.03.1965
Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
От имени Президиума Верховного Совета СССР Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19.12.1964 г. награждена орденом «Материнская слава» 3 степени № ордена 1284561
Работа или профессия
С 08.12.1966 по 29.06.1967
Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Алексеевская школа Должность: уборщица
Работа или профессия
С 02.07.1971 по 15.10.1971
Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Совхоз «Молчановский» Должность: рабочая
Работа или профессия
С 07.07.1972 по 02.10.1972
Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Молчановский совхоз Должность: рабочая
Работа или профессия
С 01.11.1972 по 29.05.1982
Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Алексеевский медпункт Должность: техничка
Смерть
17.02.2004
Барабинка, Томский муниципальный район, Томская область
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