Давидович Василь Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти01.03.1928
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
25.01.1925
Дочь: Бек Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Давидович-Щедрова-Пусева Евдокия Матвеевна
Место рождения: пос. Алексеевский, Молчановского района, Томской губернии и уезда Сведения об отце: Довидович Василий, 37 лет Сведения о матери: Довидович Евдокия, 28 лет Постоянное место жительства: ... Показать все
Рождение ребёнка
29.10.1928
Сын: Давидович Иван Васильевич
Мать ребёнка: Давидович-Щедрова-Пусева Евдокия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.03.1928
Причина смерти: Убило лесиной на заготовке козенного леса в лесосеке Таткинского бора