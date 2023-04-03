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Давидович Василь Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

01.03.1928

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Давидович Исидор Евдокимович

Мать: Давидович Евгения Платоновна

Рождение ребёнка
25.01.1925

Дочь: Бек Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Давидович-Щедрова-Пусева Евдокия Матвеевна

Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Место рождения: пос. Алексеевский, Молчановского района, Томской губернии и уезда Сведения об отце: Довидович Василий, 37 лет Сведения о матери: Довидович Евдокия, 28 лет Постоянное место жительства: ... Показать все
Рождение ребёнка
29.10.1928

Сын: Давидович Иван Васильевич

Мать ребёнка: Давидович-Щедрова-Пусева Евдокия Матвеевна

Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давидович-Щедрова-Пусева Евдокия Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Смерть
01.03.1928
Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Причина смерти: Убило лесиной на заготовке козенного леса в лесосеке Таткинского бора
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