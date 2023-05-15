Грива Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимочкина Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Грива Сергей Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Грива Сергей Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грива Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Грива Сергей Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грива Петр Сергеевич
Отец ребёнка: Грива Сергей Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно