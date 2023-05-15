Грива Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грива Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимочкина Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Грива Сергей Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Грива Сергей Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грива Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Грива Сергей Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грива Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Грива Сергей Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грива Сергей Харитонович

Смерть
Неизвестно