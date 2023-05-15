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Грива Сергей Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Грива Харитон

Мать: Грива Анна

Грива Сергей Харитонович Родился в 1882 г., Киевская обл.; украинец; образование начальное; б/п; колхозник. Арестован 10 марта 1931 г. Приговорен: , обв.: осужден по ст. 58-10, 58-13. Приговор: ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимочкина Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Грива Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Грива Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грива Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Грива Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грива Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Грива Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грива Анна

Смерть
Неизвестно