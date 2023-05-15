Грива Сергей Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Грива Харитон
Мать: Грива Анна
Грива Сергей Харитонович Родился в 1882 г., Киевская обл.; украинец; образование начальное; б/п; колхозник. Арестован 10 марта 1931 г. Приговорен: , обв.: осужден по ст. 58-10, 58-13. Приговор: ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимочкина Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Грива Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Грива Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грива Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Грива Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грива Петр Сергеевич
Мать ребёнка: Грива Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грива Анна
Смерть
Неизвестно