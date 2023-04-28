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Заколюкин Василий Сергеев

Место рождения

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1759 г.р.

Мать

Вычислено 1757 г.р.

Жена

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783 ст.

Отец: Заколюкин Сергей Дмитриев

Мать: Заколюкина Авдотья Давыдова

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Дочь: Федора Васильева

Мать ребёнка: Заколюкина Мавра Петрова

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.

Сын: Заколюкин Василий Васильев

Мать ребёнка: Заколюкина Мавра Петрова

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.

Сын: Заколюкин Александр Васильев

Мать ребёнка: Заколюкина Мавра Петрова

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Заколюкин Герасим Васильев

Мать ребёнка: Заколюкина Мавра Петрова

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Сын: Заколюкин Степан Васильев

Мать ребёнка: Заколюкина Мавра Петрова

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.

Дочь: Заколюкина Софья Васильева

Мать ребёнка: Заколюкина Мавра Петрова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.

Сын: Заколюкин Матвей Васильев

Мать ребёнка: Заколюкина Мавра Петрова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заколюкина Мавра Петрова

Смерть
Неизвестно
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