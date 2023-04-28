Заколюкин Василий Сергеев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Дочь: Федора Васильева
Мать ребёнка: Заколюкина Мавра Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.
Сын: Заколюкин Василий Васильев
Мать ребёнка: Заколюкина Мавра Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.
Сын: Заколюкин Александр Васильев
Мать ребёнка: Заколюкина Мавра Петрова
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Заколюкин Герасим Васильев
Мать ребёнка: Заколюкина Мавра Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Сын: Заколюкин Степан Васильев
Мать ребёнка: Заколюкина Мавра Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.
Дочь: Заколюкина Софья Васильева
Мать ребёнка: Заколюкина Мавра Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.
Сын: Заколюкин Матвей Васильев
Мать ребёнка: Заколюкина Мавра Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заколюкина Мавра Петрова
Смерть
Неизвестно