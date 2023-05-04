Заколюкина Авдотья Давыдова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1757 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1783 ст.
Сын: Заколюкин Василий Сергеев
Отец ребёнка: Заколюкин Сергей Дмитриев
Рождение ребёнка
Вычислено 1794 ст.
Отец ребёнка: Заколюкин Сергей Дмитриев
Смерть
Неизвестно