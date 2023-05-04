Заколюкина Авдотья Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заколюкина Авдотья Давыдова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1757 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1783 ст.

Сын: Заколюкин Василий Сергеев

Отец ребёнка: Заколюкин Сергей Дмитриев

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1794 ст.

Сын: Заколюкин Степан Сергеев

Отец ребёнка: Заколюкин Сергей Дмитриев

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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