Тратиков Мартын Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тратиков Мартын Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Степан Алексеевич

Мать: Акулина Гавриловна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Тратиков Афанасий Мартынович

Мать ребёнка: Мавра Агаповна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ольга Мартыновна

Мать ребёнка: Мавра Агаповна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Мартыновна

Мать ребёнка: Мавра Агаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Агаповна

Место жительства
Неизвестно
Московская область Горностаево
Смерть
Неизвестно