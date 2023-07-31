Тратиков Мартын Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Степан Алексеевич
Мать: Акулина Гавриловна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Тратиков Афанасий Мартынович
Мать ребёнка: Мавра Агаповна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ольга Мартыновна
Мать ребёнка: Мавра Агаповна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Мартыновна
Мать ребёнка: Мавра Агаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Агаповна
Место жительства
Неизвестно
Московская область Горностаево
Смерть
Неизвестно