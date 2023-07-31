Мавра Агаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Агап Федорович
Мать: Ирина Абрамовна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Тратиков Афанасий Мартынович
Отец ребёнка: Тратиков Мартын Степанович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ольга Мартыновна
Отец ребёнка: Тратиков Мартын Степанович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Мартыновна
Отец ребёнка: Тратиков Мартын Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская область Горностаево
Смерть
Неизвестно