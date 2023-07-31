Мавра Агаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Агаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Агап Федорович

Мать: Ирина Абрамовна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Тратиков Афанасий Мартынович

Отец ребёнка: Тратиков Мартын Степанович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ольга Мартыновна

Отец ребёнка: Тратиков Мартын Степанович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Мартыновна

Отец ребёнка: Тратиков Мартын Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тратиков Мартын Степанович

Место жительства
Неизвестно
Московская область Горностаево
Смерть
Неизвестно
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