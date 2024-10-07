Викулина (Тратикова) Ольга Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВикулина (Тратикова) Ольга Мартыновна

Викулина (Тратикова) Ольга Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

1870

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Тратиков Мартын Степанович

Мать: Мавра Агаповна

Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Викулин Яков Мартынович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Викулин Артамон Яковлевич

Отец ребёнка: Викулин Яков Мартынович

Смерть
1870

Мы используем куки для улучшения работы сайта.