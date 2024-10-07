Викулина (Тратикова) Ольга Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Тратиков Мартын Степанович
Мать: Мавра Агаповна
Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Сын: Викулин Артамон Яковлевич
Отец ребёнка: Викулин Яков Мартынович
Смерть
1870