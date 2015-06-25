Старкина (Беспалова) Валентина Константиновна
Место рожденияИнза, Россия
Дата рождения02.12.1939
Дата смерти25.06.2015
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1939
Инза, Россия
Рождение ребёнка
28.03.1958
Отец ребёнка: Старкин Николай Архипович
Рождение ребёнка
27.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старкин Николай Архипович
Рождение ребёнка
28.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старкин Николай Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.06.2015