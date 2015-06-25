Старкина (Беспалова) Валентина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина (Беспалова) Валентина Константиновна

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Место рождения

Инза, Россия

Дата рождения

02.12.1939

Дата смерти

25.06.2015

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Муж

1932 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

ДК
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Место
Комментарий
Рождение
02.12.1939

Отец: Беспалов Константин Иванович

Мать: Беспалова Евдокия Алексеевна

Инза, Россия
Рождение ребёнка
28.03.1958

Сын: Старкин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Старкин Николай Архипович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
27.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Николай Архипович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Николай Архипович

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Николай Архипович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.06.2015
Самара, Самара, Самарская область
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