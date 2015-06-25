Беспалова Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалова Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мальков Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Тихонов Сергей

Россия
Рождение ребёнка
02.12.1939

Дочь: Старкина Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Беспалов Константин Иванович

Инза, Россия
Развод
Неизвестно

Муж: Тихонов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Тихонов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Борис Константинович

Отец ребёнка: Беспалов Константин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспалов Константин Иванович

Смерть
Неизвестно
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