Спасский Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасский Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1876

Сын: Спасский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Спасская Мария Васильевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спасский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Спасская Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно