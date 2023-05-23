Спасский Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1876
Сын: Спасский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Спасская Мария Васильевна
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спасский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Спасская Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно