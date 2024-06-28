Спасский Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпасский Сергей Васильевич

Спасский Сергей Васильевич

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Спасский Василий Иванович

Мать: Спасская (Промтова) Мария Васильевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Упоминание
1903
Парское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
1903 130-9-3540-174об-175 Клировые ведомости Богословской церкви что близ Ипатьевского монастыря Костромского уезда Старший священник Василий Иоаннов Спасский, родился при Христорождественской церкви... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.