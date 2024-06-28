Спасский Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Упоминание
1903
Парское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
1903 130-9-3540-174об-175 Клировые ведомости Богословской церкви что близ Ипатьевского монастыря Костромского уезда Старший священник Василий Иоаннов Спасский, родился при Христорождественской церкви... Показать все
Смерть
Неизвестно