Спасский Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Упоминание
1903
Солониково, Костромской уезд, Костромская область
1903 130-9-3540-174об-175 Клировые ведомости Богословской церкви что близ Ипатьевского монастыря Костромского уезда Старший священник Василий Иоаннов Спасский, родился при Христорождественской церкви... Показать все
Смерть
Неизвестно