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Спасский Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Спасский Василий Иванович

Мать: Спасская (Промтова) Мария Васильевна

Упоминание
1903
Солониково, Костромской уезд, Костромская область
1903 130-9-3540-174об-175 Клировые ведомости Богословской церкви что близ Ипатьевского монастыря Костромского уезда Старший священник Василий Иоаннов Спасский, родился при Христорождественской церкви... Показать все
Смерть
Неизвестно

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