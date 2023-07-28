Перова (Полянская) Матрена Егоровна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
03.02.1886
Брак: запись о браке №6, метрическая книга за 1886 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния свидетели : Яков Перов, Однодворец 1796- , Ефим Скуратов, Однодворец... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1887
Дочь: Перова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Перов Сергей Карпович
Рождение, крещение: запись о рождении №36, метрическая книга за 1887 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1889
Сын: Перов Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Перов Сергей Карпович
Рождение, крещение: запись о рождении №96, метрическая книга за 1889 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1892
Дочь: Перова Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Перов Сергей Карпович
Рождение, крещение: запись о рождении №77, метрическая книга за 1892 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1895
Отец ребёнка: Перов Сергей Карпович
Рождение, крещение: запись о рождении №1, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно