Перова Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения06.06.1887
Дата смерти06.07.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.06.1887
Отец: Перов Сергей Карпович
Мать: Перова Матрена Егоровна
Рождение, крещение: запись о рождении №36, метрическая книга за 1887 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
07.06.1887
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками пи крещении были села Пиковы рясы государственный крестьянин Иван Андреев Косматов [сын Ан... Показать все
Смерть
06.07.1889
Умерла от поноса Смерть, похороны: запись о смерти №51, метрическая книга за 1889 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Похоронена 8 июля 1889 юлианский (20... Показать все