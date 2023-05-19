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Перова Анна Сергеевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

06.06.1887

Дата смерти

06.07.1889

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1887

Отец: Перов Сергей Карпович

Мать: Перова Матрена Егоровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №36, метрическая книга за 1887 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
07.06.1887
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками пи крещении были села Пиковы рясы государственный крестьянин Иван Андреев Косматов [сын Ан... Показать все
Смерть
06.07.1889
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умерла от поноса Смерть, похороны: запись о смерти №51, метрическая книга за 1889 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Похоронена 8 июля 1889 юлианский (20... Показать все