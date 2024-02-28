Перова Елизавета Сергеевна
Место рождения
Дата рождения25.09.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
23.07.1892
Восприемниками при крещении были села Пиковых Ряс крестьянский сын Михаил Яковлев Перов [сын Якова Малофеевича] и девица Анна Иванова Косматова
Рождение
25.09.1892
Отец: Перов Сергей Карпович
Мать: Перова Матрена Егоровна
Рождение, крещение: запись о рождении №77, метрическая книга за 1892 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно