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Перов Иван Сергеевич

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

05.10.1889

Дата смерти

17.07.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1889

Отец: Перов Сергей Карпович

Мать: Перова Матрена Егоровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №96, метрическая книга за 1889 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
06.10.1889
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственный крестьянин Яков Малахиев Перов [сын Малофея Осиповича] и солдатская жена Мария Васильева [жена Федора Петровича Скуратова, в девичеств... Показать все
Смерть
17.07.1895
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Утонул Смерть, похороны: запись о смерти №50, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Похоронен 18 июля 1895 юлиа... Показать все