Перов Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения05.10.1889
Дата смерти17.07.1895
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.10.1889
Отец: Перов Сергей Карпович
Мать: Перова Матрена Егоровна
Рождение, крещение: запись о рождении №96, метрическая книга за 1889 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
06.10.1889
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственный крестьянин Яков Малахиев Перов [сын Малофея Осиповича] и солдатская жена Мария Васильева [жена Федора Петровича Скуратова, в девичеств... Показать все
Смерть
17.07.1895
Утонул Смерть, похороны: запись о смерти №50, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Похоронен 18 июля 1895 юлиа... Показать все