Чарушина Анна Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
До 21.08.1897
Рождение ребёнка
21.08.1897
Дочь: Степанова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Чарушин Иван Дементьевич
Чарушины, город Киров, Кировская область
Данные о годах жизни взяты с могилы 1897 из брака Из МК (от Чарушиной Полины) 1897 21.08.1897 / 23 крещ/ Надежда / д.Любцовской, крест Иван Дементьев Чарушин и жена его Анна Назарова, оба православн... Показать все
Смерть
Неизвестно