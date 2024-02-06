Чарушина Анна Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарушина Анна Назарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 21.08.1897

Муж: Чарушин Иван Дементьевич

Рождение ребёнка
21.08.1897

Дочь: Степанова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Чарушин Иван Дементьевич

Чарушины, город Киров, Кировская область
Данные о годах жизни взяты с могилы 1897 из брака Из МК (от Чарушиной Полины) 1897 21.08.1897 / 23 крещ/ Надежда / д.Любцовской, крест Иван Дементьев Чарушин и жена его Анна Назарова, оба православн... Показать все
Смерть
Неизвестно
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