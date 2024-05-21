Чарушин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения17.12.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1894 ст.
Отец: Чарушин Иван Дементьевич
Мать: Чарушина Анна Назарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чарушин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Чарушина (Пестова) Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чарушин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Чарушина (Пестова) Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915 ст.
Бракосочетание
22.10.1917 ст.
жена (дер. Водопьяновской, крест. Дмитрия Иоаннова Пестова, венчалась в 21 год)
Смерть
Неизвестно