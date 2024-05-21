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Чарушин Василий Иванович

Место рождения

Чарушины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

17.12.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Вычислено 1856 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1894 ст.

Отец: Чарушин Иван Дементьевич

Мать: Чарушина Анна Назарова

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чарушин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Чарушина (Пестова) Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чарушин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Чарушина (Пестова) Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чарушина (Пестова) Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чарушина (Пестова) Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
1915 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чарушина (Пестова) Анна Дмитриева

Чарушины, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
22.10.1917 ст.

Жена: Чарушина (Пестова) Анна Дмитриева

Чарушины, город Киров, Кировская область
жена (дер. Водопьяновской, крест. Дмитрия Иоаннова Пестова, венчалась в 21 год)
Смерть
Неизвестно

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