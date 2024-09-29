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Чарушин Петр Иванович

Место рождения

Чарушины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

26.06.1888 ст.

Дата смерти

26.03.1891 ст.

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Вычислено 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
26.06.1888 ст.

Отец: Чарушин Иван Дементьевич

Мать: Чарушина Анна Назарова

Чарушины, город Киров, Кировская область
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) №74/26.06/29/Петр/д.Любцовской/кр.Иван Дометиев Чарушин+Анна Назарова В:сын их Михаил
Смерть
26.03.1891 ст.
Чарушины, город Киров, Кировская область
МК 1891 Бахта, Троицкая (237/226/306, 1-94) №33/26.03/28/2г от скарлотины

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