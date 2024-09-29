Чарушин Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения26.06.1888 ст.
Дата смерти26.03.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1888 ст.
Отец: Чарушин Иван Дементьевич
Мать: Чарушина Анна Назарова
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) №74/26.06/29/Петр/д.Любцовской/кр.Иван Дометиев Чарушин+Анна Назарова В:сын их Михаил
Смерть
26.03.1891 ст.
МК 1891 Бахта, Троицкая (237/226/306, 1-94) №33/26.03/28/2г от скарлотины