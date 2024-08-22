Чарушин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879 ст.
Отец: Чарушин Иван Дементьевич
Мать: Чарушина Анна Назарова
из данных Полины Чарушины
Бракосочетание
Неизвестно
из данных Полины Чарушиной
Восприемник
26.06.1888 ст.
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) у брата Петра
Рождение ребёнка
1901
Рождение ребёнка
1902 ст.
Рождение ребёнка
1907 ст.
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1909 ст.
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.02.1911 ст.
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно