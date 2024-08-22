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Чарушин Михаил Иванович

Место рождения

Чарушины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Вычислено 1856 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879 ст.

Отец: Чарушин Иван Дементьевич

Мать: Чарушина Анна Назарова

Чарушины, город Киров, Кировская область
из данных Полины Чарушины
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чарушина Александра Ивановна?

из данных Полины Чарушиной
Восприемник
26.06.1888 ст.
Чарушины, город Киров, Кировская область
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) у брата Петра
Рождение ребёнка
1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чарушина Александра Ивановна?

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1902 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чарушина Александра Ивановна?

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1907 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чарушина Александра Ивановна?

Чарушины, город Киров, Кировская область
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Рождение ребёнка
1909 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чарушина Александра Ивановна?

Чарушины, город Киров, Кировская область
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Рождение ребёнка
25.02.1911 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чарушина Александра Ивановна?

Чарушины, город Киров, Кировская область
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Смерть
Неизвестно

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