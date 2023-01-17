Гуселетов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуселетов Андрей

Гуселетов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Гуселетов Савелий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Гуселетов Кузьма Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Гуселетов Осип Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
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