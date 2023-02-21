Гуселетов Осип Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Гуселетов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Осиповна
Мать ребёнка: Гуселетова Авдотья
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мария Осиповна
Мать ребёнка: Гуселетова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуселетова Авдотья
Смерть
Неизвестно