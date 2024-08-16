Меховых Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-129л
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Меховых) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Меховых Григорий Сергеевич
ГАСО, 179-1-213-129л
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Меховых Григорий Сергеевич
ГАСО, 179-1-213-128об
Рождение ребёнка
1852
Сын: Меховых Филип Григорьевич
Отец ребёнка: Меховых Григорий Сергеевич
ГАСО, 179-1-213-128об
Рождение ребёнка
1857
Сын: Меховых Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Меховых Григорий Сергеевич
ГАСО, 179-1-213-128об
Смерть
Неизвестно