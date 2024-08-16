Меховых Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеховых Екатерина Сергеевна

Меховых Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меховых Григорий Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-129л
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Меховых) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Меховых Григорий Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-129л
Рождение ребёнка
1849

Сын: Меховых Осип Григорьевич

Отец ребёнка: Меховых Григорий Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-128об
Рождение ребёнка
1852

Сын: Меховых Филип Григорьевич

Отец ребёнка: Меховых Григорий Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-128об
Рождение ребёнка
1857

Сын: Меховых Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Меховых Григорий Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-128об
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.