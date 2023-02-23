Дойкина Татьяна Федорова
Место рожденияЧирклей
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти09.05.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Чирклей
Бракосочетание
13.?.1861
Муж: Дойкин Егор Наумов
Рождение ребёнка
22.08.1862
Отец ребёнка: Дойкин Егор Наумов
Рождение ребёнка
04.08.1864
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Дойкин Егор Наумов
Рождение ребёнка
14.07.1866
Сын: Дойкин Илья Егорович
Отец ребёнка: Дойкин Егор Наумов
Рождение ребёнка
03.08.1868
Отец ребёнка: Дойкин Егор Наумов
Рождение ребёнка
23.01.1871
Отец ребёнка: Дойкин Егор Наумов
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.11.1872
Дочь: Варвара Егоровна
Отец ребёнка: Дойкин Егор Наумов
Рождение ребёнка
25.02.1877
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Дойкин Егор Наумов
Рождение ребёнка
14.01.1881
Дочь: Ксения Егоровна
Отец ребёнка: Дойкин Егор Наумов
Смерть
09.05.1915