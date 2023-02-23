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Дойкина Татьяна Федорова

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Место рождения

Чирклей

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

09.05.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Чирклей
Бракосочетание
13.?.1861

Муж: Дойкин Егор Наумов

Рождение ребёнка
22.08.1862

Сын: Дойкин Павел Егорович

Отец ребёнка: Дойкин Егор Наумов

Рождение ребёнка
04.08.1864

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Дойкин Егор Наумов

Рождение ребёнка
14.07.1866

Сын: Дойкин Илья Егорович

Отец ребёнка: Дойкин Егор Наумов

Рождение ребёнка
03.08.1868

Сын: Дойкин Евсей Егорович

Отец ребёнка: Дойкин Егор Наумов

Рождение ребёнка
23.01.1871

Сын: Дойкин Василий Егорович

Отец ребёнка: Дойкин Егор Наумов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.11.1872

Дочь: Варвара Егоровна

Отец ребёнка: Дойкин Егор Наумов

Рождение ребёнка
25.02.1877

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Дойкин Егор Наумов

Рождение ребёнка
14.01.1881

Дочь: Ксения Егоровна

Отец ребёнка: Дойкин Егор Наумов

Смерть
09.05.1915
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