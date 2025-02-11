Дойкин Павел Егорович 22.08.1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Дойкин Павел Егорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 22.08.1862, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер С 1928 по 1936

Отец
Дойкин Егор Наумов / Георгий Наумов1842 г.р.
Мать
Дойкина Татьяна Федорова1838 г.р.
Супруги
Ульяна ИгнатиевнаОколо 1861 г.р.
Дети
Дойкин(Курка) (Выдано 13.10.38) Иван Павлович04.01.1888 г.р.
(Дойкина) Елена Павловна19.05.1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1862

Отец: Дойкин Егор Наумов / Георгий Наумов

Мать: Дойкина Татьяна Федорова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
05.02.1884

Жена: Ульяна Игнатиевна

Рождение ребёнка
04.01.1888

Сын: Дойкин(Курка) (Выдано 13.10.38) Иван Павлович

Мать ребёнка: Ульяна Игнатиевна

Рождение ребёнка
19.05.1890

Дочь: (Дойкина) Елена Павловна

Мать ребёнка: Ульяна Игнатиевна

Рождение ребёнка
29.01.1894

Дочь: (Дойкина) Агафья Павловна

Мать ребёнка: Ульяна Игнатиевна

Рождение ребёнка
28.03.1896

Дочь: (Дойкина) Матрена Павловна

Мать ребёнка: Ульяна Игнатиевна

Смерть
С 1928 по 1936

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