Дойкин Павел Егорович
мужской, родился 22.08.1862, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер С 1928 по 1936
ОтецДойкин Егор Наумов / Георгий Наумов1842 г.р.
МатьДойкина Татьяна Федорова1838 г.р.
Супруги
Ульяна ИгнатиевнаОколо 1861 г.р.
Дети
Дойкин(Курка) (Выдано 13.10.38) Иван Павлович04.01.1888 г.р.
(Дойкина) Елена Павловна19.05.1890 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
22.08.1862
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.02.1884
Жена: Ульяна Игнатиевна
Рождение ребёнка
04.01.1888
Сын: Дойкин(Курка) (Выдано 13.10.38) Иван Павлович
Мать ребёнка: Ульяна Игнатиевна
Рождение ребёнка
19.05.1890
Дочь: (Дойкина) Елена Павловна
Мать ребёнка: Ульяна Игнатиевна
Рождение ребёнка
29.01.1894
Дочь: (Дойкина) Агафья Павловна
Мать ребёнка: Ульяна Игнатиевна
Рождение ребёнка
28.03.1896
Дочь: (Дойкина) Матрена Павловна
Мать ребёнка: Ульяна Игнатиевна
Смерть
С 1928 по 1936