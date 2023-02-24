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Дойкин Илья Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1866

Дата смерти

16.09.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1866

Отец: Дойкин Егор Наумов

Мать: Дойкина Татьяна Федорова

Бракосочетание
26.?.1892

Жена: Марина Петровна

Рождение ребёнка
04.09.1893

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Марина Петровна

Рождение ребёнка
24.08.1896

Сын: Дойкин Александр Ильич

Мать ребёнка: Марина Петровна

Рождение ребёнка
18.06.1899

Сын: Дойкин Петр Ильич

Мать ребёнка: Марина Петровна

Рождение ребёнка
27.07.1903

Сын: Дойкин (болдасево) Василий Ильич

Мать ребёнка: Марина Петровна

Смерть
16.09.1904
Причина смерти: водянка
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