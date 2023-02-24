Дойкин Илья Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1866
Дата смерти16.09.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1866
Отец: Дойкин Егор Наумов
Мать: Дойкина Татьяна Федорова
Бракосочетание
26.?.1892
Жена: Марина Петровна
Рождение ребёнка
04.09.1893
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Марина Петровна
Рождение ребёнка
24.08.1896
Мать ребёнка: Марина Петровна
Рождение ребёнка
18.06.1899
Сын: Дойкин Петр Ильич
Мать ребёнка: Марина Петровна
Рождение ребёнка
27.07.1903
Сын: Дойкин (болдасево) Василий Ильич
Мать ребёнка: Марина Петровна
Смерть
16.09.1904
Причина смерти: водянка