Полетаев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полетаев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.?.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.?.1908

Отец: Полетаев Михаил

Мать: Полетаева Серафима

Бракосочетание
31.?.1933

Жена: Полетаева Валентина Ильинична

отдел ЗАГС администрации Каслинского муниципального района Челябинской области
Рождение ребёнка
11.08.1939

Сын: Полетаев Александр

Мать ребёнка: Полетаева Валентина Ильинична

пос. Маук, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полетаев Михаил

Мать ребёнка: Полетаева Валентина Ильинична

пос. Маук, Россия
Смерть
Неизвестно
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