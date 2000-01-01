Полетаев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.?.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.?.1908
Отец: Полетаев Михаил
Мать: Полетаева Серафима
Бракосочетание
31.?.1933
отдел ЗАГС администрации Каслинского муниципального района Челябинской области
Рождение ребёнка
11.08.1939
Сын: Полетаев Александр
Мать ребёнка: Полетаева Валентина Ильинична
пос. Маук, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полетаев Михаил
Мать ребёнка: Полетаева Валентина Ильинична
пос. Маук, Россия
Смерть
Неизвестно