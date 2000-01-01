Полетаева (Злоказова) Валентина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полетаева (Злоказова) Валентина Ильинична

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Место рождения

Маук, Челябинская область, Россия

Дата рождения

15.?.1913

Дата смерти

11.?.1991

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.?.1913

Отец: Злоказов Илья

Мать: Злоказова Надежда

Маук, Челябинская область, Россия
Бракосочетание
31.?.1933

Муж: Полетаев Иван

отдел ЗАГС администрации Каслинского муниципального района Челябинской области
Рождение ребёнка
11.08.1939

Сын: Полетаев Александр

Отец ребёнка: Полетаев Иван

пос. Маук, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полетаев Михаил

Отец ребёнка: Полетаев Иван

пос. Маук, Россия
Смерть
11.?.1991
посёлок Маук, город Касли, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
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