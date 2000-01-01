Полетаева (Злоказова) Валентина Ильинична
Место рожденияМаук, Челябинская область, Россия
Дата рождения15.?.1913
Дата смерти11.?.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.?.1913
Отец: Злоказов Илья
Мать: Злоказова Надежда
Маук, Челябинская область, Россия
Бракосочетание
31.?.1933
Муж: Полетаев Иван
отдел ЗАГС администрации Каслинского муниципального района Челябинской области
Рождение ребёнка
11.08.1939
Сын: Полетаев Александр
Отец ребёнка: Полетаев Иван
пос. Маук, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полетаев Михаил
Отец ребёнка: Полетаев Иван
пос. Маук, Россия
Смерть
11.?.1991
посёлок Маук, город Касли, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости