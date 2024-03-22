(Akselrod) Liba
Место рожденияBorisov, Belarus
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Akselrod Aron Leyb
Мать: Rivka
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Elkind Mordukh
Место жительства
15.04.1834
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Elkind) Gnesya
Отец ребёнка: Elkind Mordukh
Рождение ребёнка
1856
Сын: Elkind Aron
Отец ребёнка: Elkind Mordukh
Смерть
Неизвестно