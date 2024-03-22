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(Akselrod) Liba

Место рождения

Borisov, Belarus

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

1798 г.р.

Муж

1829 г.р.

Дети

1853 г.р.
1856 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Akselrod Aron Leyb

Мать: Rivka

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Elkind Mordukh

Место жительства
15.04.1834
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Elkind) Gnesya

Отец ребёнка: Elkind Mordukh

Рождение ребёнка
1856

Сын: Elkind Aron

Отец ребёнка: Elkind Mordukh

Смерть
Неизвестно

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