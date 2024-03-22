Rivka
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Akselrod Aron Leyb
Рождение ребёнка
1816
Сын: Akselrod Sinay
Отец ребёнка: Akselrod Aron Leyb
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Akselrod) Liba
Отец ребёнка: Akselrod Aron Leyb
Рождение ребёнка
1833
Сын: Akselrod Yankel
Отец ребёнка: Akselrod Aron Leyb
Смерть
Неизвестно