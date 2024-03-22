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Rivka

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

1816 г.р.
1830 г.р.
1833 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Akselrod Aron Leyb

Рождение ребёнка
1816

Сын: Akselrod Sinay

Отец ребёнка: Akselrod Aron Leyb

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Akselrod) Liba

Отец ребёнка: Akselrod Aron Leyb

Рождение ребёнка
1833

Сын: Akselrod Yankel

Отец ребёнка: Akselrod Aron Leyb

Смерть
Неизвестно

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