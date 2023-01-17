Корчевный Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорчевный Пётр

Корчевный Пётр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1907

Дата смерти

08.07.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1907

Отец: Корчевный Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1935

Дочь: Пиунова Галина Петровна

Мать ребёнка: Корчевная Васса Ивановна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Желиховская Корчевная Зоя Петровна

Мать ребёнка: Корчевная Васса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корчевный Валентин

Мать ребёнка: Корчевная Васса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корчевный Владимир Петрович

Мать ребёнка: Корчевная Васса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корчевная Лидия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корчевный Григорий Петрович

Мать ребёнка: Корчевная Васса Ивановна

Смерть
08.07.1973
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close