Корчевный Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1907
Дата смерти08.07.1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1907
Отец: Корчевный Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1935
Дочь: Пиунова Галина Петровна
Мать ребёнка: Корчевная Васса Ивановна
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Желиховская Корчевная Зоя Петровна
Мать ребёнка: Корчевная Васса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корчевный Валентин
Мать ребёнка: Корчевная Васса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корчевный Владимир Петрович
Мать ребёнка: Корчевная Васса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корчевная Лидия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корчевный Григорий Петрович
Мать ребёнка: Корчевная Васса Ивановна
Смерть
08.07.1973