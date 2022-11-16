Корчевный Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1907
Сын: Корчевный Пётр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корчевный Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корчевная Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корчевный Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно