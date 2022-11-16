Корчевный Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчевный Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1907

Сын: Корчевный Пётр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корчевный Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корчевная Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корчевный Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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