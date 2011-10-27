Пиунова (Корчевная) Галина Петровна
Место рождения
Дата рождения29.04.1935
Дата смерти27.10.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1935
Отец: Корчевный Пётр
Мать: Корчевная Васса Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1962
Сын: Пиунов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Пиунов Александр Николаевич
Мяунджа, Сусуманский, Магаданская область
Рождение ребёнка
27.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пиунов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.2011