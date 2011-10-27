Пиунова (Корчевная) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиунова (Корчевная) Галина Петровна

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Место рождения

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область

Дата рождения

29.04.1935

Дата смерти

27.10.2011

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Около 1913 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1935

Отец: Корчевный Пётр

Мать: Корчевная Васса Ивановна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.10.1962

Сын: Пиунов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Пиунов Александр Николаевич

Мяунджа, Сусуманский, Магаданская область
Рождение ребёнка
27.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пиунов Александр Николаевич

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пиунов Александр Николаевич

Смерть
27.10.2011
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