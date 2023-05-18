Харланова (Труфанова) Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Труфанов Николай Иванович
Мать: Труфанова Анна
Рождение ребёнка
29.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харланов Павел
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1991