Харланова (Труфанова) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харланова (Труфанова) Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Труфанов Николай Иванович

Мать: Труфанова Анна

Рождение ребёнка
29.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харланов Павел

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1991