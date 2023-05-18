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Труфанова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1928

Дочь: Бушинская Анфиса Николаевна

Отец ребёнка: Труфанов Николай Иванович

Рождение ребёнка
07.05.1931

Дочь: Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Труфанов Николай Иванович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Харланова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Труфанов Николай Иванович

Рождение ребёнка
12.07.1932

Сын: Труфанов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Труфанов Николай Иванович

Смерть
2000