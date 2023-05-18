Труфанова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1928
Дочь: Бушинская Анфиса Николаевна
Отец ребёнка: Труфанов Николай Иванович
Рождение ребёнка
07.05.1931
Дочь: Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Труфанов Николай Иванович
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Харланова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Труфанов Николай Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1932
Отец ребёнка: Труфанов Николай Иванович
Смерть
2000