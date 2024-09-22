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Перевозчиков Иван Андреевич

Место рождения

Шатрище

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Перевозчиков Андрей Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перевозчикова (Белова) Агриппина Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Перевозчиков Николай Иванович

Мать ребёнка: Перевозчикова (Белова) Агриппина Егоровна

Заполье, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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