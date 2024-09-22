Перевозчиков Иван Андреевич
Место рожденияШатрище
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Перевозчиков Андрей Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Перевозчиков Николай Иванович
Мать ребёнка: Перевозчикова (Белова) Агриппина Егоровна
Заполье, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно