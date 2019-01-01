деревня Заполье, Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Заполье

Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3272Заполье, с. вл.при рч. Урсусе.18станов. кварт.134559604Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Спасский уезд
С. Заполье13Ек. Солом. Ржевская15335
С. Заполье48Алекс. Ляпунов1764443
С. Заполье и Д. Волкова50Ан. Стерлигова2251560

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Рясская волость
1310. Заполье, село бывшее владельческое, дворов 166, жителей 1151, церковь православная, лавка, постоялый двор

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Рясская волость
Щепотьевские выс., п. из с. Заполье901922606612670186Аграмаково Хлебопашество
Загряжское посел. из с. Заполье9023при овраге Чичкаръ1337407770186Аграмаково Хлебопашество
Заполье село9028на тр. Спасск— Сап. р. Урсуле4712414226670186АграмаковоЦер. кам., шк. дер., каз. вин. лав., квар. стан. пр. 2 ст., хлеб.
Андреевское посел. из с. Заполье903427829317570187АграмаковоКирп. зав., хлебопаш.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шиловский район
540Запольедеревня54°18'с.ш.40°36'в.д.N-37-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шиловский муниципальный район, Мосоловское сельское поселение
61658448126д Запольедеревня

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