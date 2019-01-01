- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3272Заполье, с. вл.при рч. Урсусе.18станов. кварт.134559604Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Спасский уезд
С. Заполье13Ек. Солом. Ржевская153—35
С. Заполье48Алекс. Ляпунов1764443
С. Заполье и Д. Волкова50Ан. Стерлигова2251560
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1310. Заполье, село бывшее владельческое, дворов 166, жителей 1151, церковь православная, лавка, постоялый двор
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Щепотьевские выс., п. из с. Заполье901922606612670186Аграмаково Хлебопашество
Загряжское посел. из с. Заполье9023при овраге Чичкаръ1337407770186Аграмаково Хлебопашество
Заполье село9028на тр. Спасск— Сап. р. Урсуле4712414226670186АграмаковоЦер. кам., шк. дер., каз. вин. лав., квар. стан. пр. 2 ст., хлеб.
Андреевское посел. из с. Заполье903427829317570187АграмаковоКирп. зав., хлебопаш.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
540Запольедеревня54°18'с.ш.40°36'в.д.N-37-070
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61658448126д Запольедеревня