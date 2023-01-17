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Ирина Макарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1745

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1737-1740 Ирины нет ИВ-1741 Ирина Макарова 23=1718 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Ирина Макарова 26=1718 ИВ-1745-1760 Ирины нет
Бракосочетание
1740

Муж: Иов Леонтьев

Рождение ребёнка
02.05.1741

Сын: Афанасий Иовлев

Отец ребёнка: Иов Леонтьев

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1741 02.05.1741 Деревни Михайлова у крестьянина Иова Леонтьева сын Афанасий ИВ-1741 Афанасий 1=1740 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Афанасий 4=1749 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Афанасий 8=... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1743

Сын: Никита Иовлев

Отец ребёнка: Иов Леонтьев

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ МК-1743 15.09.1743 Деревни Михайлова у крестьянина Иова Леонтьева сын Никита ИВ-1744 Никита 1=1743 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Никита 3=1743 приписан к бабушке Евфимии из-за смер... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1745
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