Ирина Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1737-1740 Ирины нет ИВ-1741 Ирина Макарова 23=1718 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Ирина Макарова 26=1718 ИВ-1745-1760 Ирины нет
Бракосочетание
1740
Муж: Иов Леонтьев
Рождение ребёнка
02.05.1741
Сын: Афанасий Иовлев
Отец ребёнка: Иов Леонтьев
МК-1741 02.05.1741 Деревни Михайлова у крестьянина Иова Леонтьева сын Афанасий ИВ-1741 Афанасий 1=1740 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Афанасий 4=1749 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Афанасий 8=... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1743
Сын: Никита Иовлев
Отец ребёнка: Иов Леонтьев
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ МК-1743 15.09.1743 Деревни Михайлова у крестьянина Иова Леонтьева сын Никита ИВ-1744 Никита 1=1743 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Никита 3=1743 приписан к бабушке Евфимии из-за смер... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1745