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Афанасий Иовлев

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Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.05.1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1723 г.р.

Мать

1718 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1741

Отец: Иов Леонтьев

Мать: Ирина Макарова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1741 02.05.1741 Деревни Михайлова у крестьянина Иова Леонтьева сын Афанасий ИВ-1741 Афанасий 1=1740 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Афанасий 4=1749 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Афанасий 8=... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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