Афанасий Иовлев
Место рождения
Дата рождения02.05.1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1741
Отец: Иов Леонтьев
Мать: Ирина Макарова
МК-1741 02.05.1741 Деревни Михайлова у крестьянина Иова Леонтьева сын Афанасий ИВ-1741 Афанасий 1=1740 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Афанасий 4=1749 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Афанасий 8=... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно