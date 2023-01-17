Никита Иовлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Иовлев

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Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.09.1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1723 г.р.

Мать

1718 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1743

Отец: Иов Леонтьев

Мать: Ирина Макарова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ МК-1743 15.09.1743 Деревни Михайлова у крестьянина Иова Леонтьева сын Никита ИВ-1744 Никита 1=1743 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Никита 3=1743 приписан к бабушке Евфимии из-за смер... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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