Никита Иовлев
Место рождения
Дата рождения15.09.1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1743
Отец: Иов Леонтьев
Мать: Ирина Макарова
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ МК-1743 15.09.1743 Деревни Михайлова у крестьянина Иова Леонтьева сын Никита ИВ-1744 Никита 1=1743 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Никита 3=1743 приписан к бабушке Евфимии из-за смер... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно