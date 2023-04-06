Рябчукова (Селезнева) Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябчукова (Селезнева) Евдокия Гавриловна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

28.02.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1880

Отец: Селезнев Гавриил Петрович

Мать: Селезнева Дарья Никифоровна

Бракосочетание
09.11.1897

Муж: Рябчуков Яков Аристархович

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
26.05.1906

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Рябчуков Яков Аристархович

Рождение ребёнка
11.06.1911

Сын: Рябчуков Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Рябчуков Яков Аристархович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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