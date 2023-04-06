Рябчукова (Селезнева) Евдокия Гавриловна
Место рождения
Дата рождения28.02.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1880
Бракосочетание
09.11.1897
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
26.05.1906
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Рябчуков Яков Аристархович
Рождение ребёнка
11.06.1911
Отец ребёнка: Рябчуков Яков Аристархович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно