Селезнева Дарья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Старчеусова Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
28.02.1880
Дочь: Рябчукова Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Селезнев Гавриил Гаврилович
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Трофимова Наталья Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
02.11.1885
Дочь: Коржова Матрона Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
13.03.1893
Отец ребёнка: не указан
ГАЗО Богоявленская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно