Селезнева Дарья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Дарья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Старчеусова Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Петрович

Рождение ребёнка
28.02.1880

Дочь: Рябчукова Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Петрович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Селезнев Гавриил Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Петрович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Трофимова Наталья Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Петрович

Рождение ребёнка
02.11.1885

Дочь: Коржова Матрона Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Петрович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Селезнев Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Петрович

Рождение ребёнка
13.03.1893

Сын: Селезнев Иван Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

ГАЗО Богоявленская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Гавриил Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно