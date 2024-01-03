Екатерина Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
1743
Сын: Сергей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
1746
Сын: Яков Андреев
Отец ребёнка: Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
1760
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Никифоров
Смерть
Неизвестно