Екатерина Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Никифоров

Рождение ребёнка
1743

Сын: Сергей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Никифоров

Рождение ребёнка
1746

Сын: Яков Андреев

Отец ребёнка: Андрей Никифоров

Рождение ребёнка
1760

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Никифоров

Смерть
Неизвестно

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